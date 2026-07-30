Guasto alla condotta idrica in centro: zampillo d’acqua e strada allagata davanti a Palazzo Zanca VIDEO

L'episodio all'incrocio tra via Argentieri e via Consolato del Mare, a pochi passi dal Municipio. Disagi per la viabilità e per i pedoni

MESSINA – Un’improvvisa perdita d’acqua ha creato disagi stamani all’incrocio tra via Argentieri e via Consolato del Mare, a ridosso di piazza Unione Europea e di Palazzo Zanca, sede del Municipio.

Una rottura nella condotta idrica sotterranea ha generato uno zampillo d’acqua continuo fuoriuscito con forza dal centro della carreggiata. Il getto d’acqua ha allagato un ampio tratto di strada, rendendo l’asfalto scivoloso e costringendo auto e motorini in transito a rallentare o a deviare la traiettoria.

Non sono mancate le difficoltà anche per i pedoni, visto che la presenza di pozzanghere e gli schizzi sollevati dai veicoli rendono complicato l’attraversamento.

Aggiornamento

Nel corso della mattinata sono intervenute le squadre di manutenzione per intercettare il guasto, interrompere la fuoriuscita e ripristinare le normali condizioni di sicurezza della viabilità.