Guasto alla condotta idrica in centro: zampillo d’acqua e strada allagata davanti a Palazzo Zanca VIDEO

L'episodio all'incrocio tra via Argentieri e via Consolato del Mare, a pochi passi dal Municipio. Disagi per la viabilità e per i pedoni
MESSINA – Un’improvvisa perdita d’acqua ha creato disagi stamani all’incrocio tra via Argentieri e via Consolato del Mare, a ridosso di piazza Unione Europea e di Palazzo Zanca, sede del Municipio.
Una rottura nella condotta idrica sotterranea ha generato uno zampillo d’acqua continuo fuoriuscito con forza dal centro della carreggiata. Il getto d’acqua ha allagato un ampio tratto di strada, rendendo l’asfalto scivoloso e costringendo auto e motorini in transito a rallentare o a deviare la traiettoria.
Non sono mancate le difficoltà anche per i pedoni, visto che la presenza di pozzanghere e gli schizzi sollevati dai veicoli rendono complicato l’attraversamento.
Aggiornamento
Nel corso della mattinata sono intervenute le squadre di manutenzione per intercettare il guasto, interrompere la fuoriuscita e ripristinare le normali condizioni di sicurezza della viabilità.
Le squadre sono prontamente intervenute: naturalmente qualche auto in divieto di sosta agli incroci intralcia il traffico, ma di vigili urbani, in prossimità del municipio, nessuna traccia.
Com’è possibile che un mezzo di scarifica riesca ad intercettare una tubatura dell’acqua che dovrebbe stare a ben altre profondità?
….. tecnicamente SCARSI !!!! il nuovo modello da esportare…. politicamente parlando…mah…non ci sono parole
Oltre un’ora e mezza è passata affinché l’AMAM mandasse una squadra………………..tutto questo nasce dalla scarifica stradale….assurdo!
Abito nella zona nord per fare la doccia sono andato a Taormina, lì non maca mai l’acqua. Come mai ?
Anche il Comune fa acqua…ma non è una novità. Svegliatemi quando arriveremo ad acqua h24