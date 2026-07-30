Messina. Sequestrato un lido a Sant’Agata in attesa d’autorizzazione

I residenti avevano sollevato diverse preoccupazioni, intervistati da Tempostretto. Ora l'intervento di Demanio, Capitaneria, Comune e Autorità di bacino
MESSINA – Nel mese di giugno un servizio di Tempostretto sulle preoccupazioni dei residenti di Sant’Agata. Un nuovo lido sotto casa preoccupava i cittadini per i possibili disagi: “Ben vengano le nuove imprese ma nel rispetto delle regole”. E ieri mattina c’è stato l’intervento congiunto di Demanio, Capitaneria di porto, Comune e Autorità di bacino, con un sequestro penale del nuovo lido in attesa d’autorizzazione. Dalla Capitaneria guidata dal comandante Luciano Pischedda, contattata da Tempostretto, si preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali in questa fase. Ma emerge da fonti investigative che sono state rilevate delle difformità rispetto alla documentazione autorizzativa in corso di validità. In sostanza, difformità rispetto a quanto era stato richiesto.
I controlli e le verifiche riguardano tutta l’area e continueranno, viene assicurato.
Un comitato per “vivere la litoranea” senza disagi notturni
I residenti di Sant’Agata non sono gli unici a segnalare disagi notturni legati alla movida. A loro si aggiungono i residenti di Contemplazione, Paradiso e Pace. Tutti insieme si sono uniti in un comitato, “Vivere la litoranea”, e hanno raccolto delle firme per farsi ascoltare dalle istituzioni. Il tutto con l’intento di promuovere “una fruizione ordinata, equilibrata e sostenibile della parte nord di Messina, con particolare attenzione alla tutela della vivibilità, del decoro urbano, della sicurezza, della quiete, dell’ambiente e della qualità degli spazi pubblici, anche con riferimento ai problemi che emergono nelle ore serali e notturne”.
Basta ipocrisie! “Ben vengano le nuove imprese ma…” è un mantra ripetuto troppo spesso, anche dai residenti vessati dalla mala movida. Messina è già piena di lidi, fin troppi: le spiagge libere sono ridotte al lumicino per aver svenduto il nostro bellissimo litorale ai privati. Ma davvero pensate che tutto questo vada a beneficio della collettività? Guardate la Spagna dove non esistono le concessioni balneari e l’ economia va a mille con splendidi litorali liberi da strutture a pagamento a beneficio di pochi
I cittadini si riuniscono in comitato perché comune e prefettura non compiono un adeguato lavoro di controllo del territorio, trasformandosi di fatto e loro malgrado in soggetti attivi nella attuazione del controllo stesso.
Tradotto, visto che il comune non fa il proprio lavoro bisogna che qualcuno lo spinga, letteralmente locostringa a mettersi in moto o a fare finta di farlo.