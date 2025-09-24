 Torrente Papardo, affidati gli studi per la messa in sicurezza

Marco Ipsale

mercoledì 24 Settembre 2025 - 09:00

L'incarico è stato dato alla società Ph3 Engineering

MESSINA – Il tratto del torrente Papardo compreso tra l’ospedale e Faro Superiore ha bisogno di interventi di messa in sicurezza e sistemazione idraulica. Soprattutto dopo le forti piogge del dicembre 2024, che hanno causato il crollo di un tratto di strada che costeggia l’alveo.

Il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha affidato alla società Ph3 Engineering Srl Unipersonale la redazione degli studi ambientali necessari per il progetto.

L’incarico, del valore complessivo di 37.968 euro, riguarda la preparazione dello Studio di Impatto Ambientale e del Piano di Monitoraggio Ambientale, documenti essenziali per ottenere il Paur, Provvedimento autorizzatorio unico regionale, che aprirà la strada alla realizzazione dei lavori.

L’affidamento, avvenuto in modo diretto come previsto dal nuovo Codice dei Contratti, è interamente finanziato con i fondi di progettazione concessi dalla Regione Siciliana.

