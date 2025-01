In esposizione al Circolo Orice

TORTORICI – “Ricordando la festa”. Nella sala centrale del Circolo Orice, in piazza Faranda, a Tortorici, è in programma una mostra espositiva scultorea di Antonino Agliolo e Novella Ferioli. Il tuttto per celebrare il santo patrono San Sebastiano martire. 350 sculture in terracotta in esposizione da sabato 18 gennaio a domenica 26 gennaio.



‘