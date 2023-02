Tra parcheggi selvaggi e discarica a cielo aperto nelle vie Peculio Frumentario e Sacro Cuore - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

MESSINA – La segnalazione di un cittadino: “Rappresento un problema urgente e mai risolto dal Comune. Come si potrà notare, a monte e a valle della scala situata nella via Sacro Cuore che si immette sulla via Peculio Frumentario, il percorso ai cittadini è quasi o del tutto impossibilitato. A monte, è impossibiliotato dal parcheggio selvaggio di automobilisti e motociclisti che hanno pensato bene di distruggere anche i paletti che delimitavano il marciapiede, distruggendo financo le mattinelle e la grata in ferro. Il buco è lì da 13 anni! I vigili, chiamati spessissimo, non procedono con multe o rimozioni. Le persone sono costrette spesso a camminare sulle auto per poter arrivare alla scala, che, una volta scesa, si trova occlusa da auto posteggiate selvaggiamente sugli stalli invalidi e che chiudono completamente l’accesso alla via. Questa è Messina!”.

Sporcizia ovunque

Aggiunge il lettore: “Invio foto della scalinata adiacente alla fantomatica scala mobile, quella mai attivata. Piena di rifiuti di tutti i tipi, abbandonati da incivili, condomini e non condomini, anche persone che mangiano alle mense vicine, come si noterà bene dal contenuto delle buste aperte e dai vari vassoi con cibo e pane abbandonato e tipico delle mense. Anche qui nessuna pulizia viene mai eseguita, se non antecedentemente alle elezioni amministrative e politiche in generali. Che schifo. Per scendere occorre munirsi di scadandro e maschera antigas nocivi, visto che escrementi di animali e pure di esseri umani sono sparsi ovunque. Si tratta di una discarica centralissima, che nessuno pulisce e dove nessuno è punito”.

Via Peculio Frumentario

Via Peculio Frumentario