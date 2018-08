Monforte, al via i festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire

Tradizione e cristianità, nel monfortese, tornano al centro di uno degli appuntamenti più attesi nel comune tirrenico. Da ieri il via ai festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio Martire. Diversi gli appuntamenti, non solo religiosi ma anche civili.

Per l’intera settimana, sino a sabato, alle 18.30 saranno celebrate delle messe eucaristiche presso la chiesa madre. Domenica, dalle 11.00 in poi, si terrà invece la celebrazione eucaristica solenne a cui seguirà alle 19.30 la processione del santo patrono per le vie del paese.

Festeggiamenti anche sul lato civile, con diversi eventi ospitati presso Piazza 4 novembre. Oggi alle 21.00 la rappresentazione teatrale “Tre pecore viziose” a cura dell’associazione “Gheorghios”. Domani alle 21.00 invece l’appuntamento sarà con la “sagra del pane caldo”.

Due serate dedicate alla musica, poi, con l’esibizione di venerdì della “Pensiero Official Tribute Pooh” e l’esibizione di sabato della band cover dei Negramaro “Radiofonda”. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per le 21.00 ancora una volta presso Piazza 4 novembre.

I festeggiamenti si concluderanno domenica alle 22.00 con il concerto bandistico dell’associazione “Stefano Tuccio”. A mezzanotte i classici fuochi d’artificio.

Salvatore Di Trapani