Accompagna la nipotina al 118, insegnante di S. Teresa muore colta da malore

S. TERESA DI RIVA. Si era recata visibilmente preoccupata al Pte per dare soccorso alla nipotina di un anno, dall’aspetto cianotico, quando d’improvviso si è accasciata per terra perdendo i sensi. Per l’insegnante Rita Muscolino, in servizio presso la Direzione didattica di S. Teresa di Riva, i soccorsi sono stati immediati (con massaggio cardiaco e tentativo di rianimazione col defibrillatore), ma non c’è stato nulla da fare. La donna è morta per arresto cardiaco nei locali del 118, ubicati nel piano seminterrato del palazzo municipale.

La bambina, le cui condizioni di salute sono nel frattempo migliorate, è stata invece trasportata all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, al comando del luogotenente Maurizio La Monica. La salma è stata già consegnata ai familiari. La cittadina jonica è scossa per l’episodio registratosi all’ora di pranzo. "Ancora una volta - commenta il sindaco e deputato regionale Danilo Lo Giudice - la nostra cittadina ed in particolar modo il mondo scolastico vengono stravolti da una tragica notizia che ci lascia attoniti e sgomenti. L’insegnante Rita Muscolino era una donna umile discreta e sempre garbata con tutti – ha proseguito Lo Giudice - la conoscevo da piccolo, anche per i rapporti familiari che da sempre legano le nostre famiglie. Esprimo le più sincere condoglianze ai familiari a nome mio e di tutta la comunità per questa tragica scomparsa".