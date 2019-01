Incidente autonomo a Caronia. Muore un 15enne

CARONIA - Stava percorrendo una strada in discesa, a bordo del suo scooter, vicino al cimitero di Caronia. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del motorino ed è andato a sbattere in modo violento contro una ringhiera. Ha perso la vita così un 15enne, Mattia Calcavecchia. Il ragazzo indossava il casco ma non è bastato, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma invano.

Lo scooter è stato sequestrato per accertamenti in modo da capire la dinamica dell'incidente. Mattia frequentava la seconda classe di un istituto tecnico di Sant'Agata Militello. A Caronia sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali.