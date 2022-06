Traghettamento nello Stretto, pubblicata la gara per la fornitura a Rfi di due navi veloci - Tempostretto

Le nuove navi avranno una doppia alimentazione diesel/gas ed elettrica. Investimento da 52 milioni finanziato con i fondi Pnrr

MESSINA – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la fornitura di due navi veloci dual fuel per lo Stretto di Messina, per offrire servizi di traghettamento sempre più green. La gara ha un valore di 52 milioni di euro, finanziati con i fondi del Pnrr.

Il bando prevede inoltre l’opzione per Rfi di affidare all’aggiudicatario la fornitura di una terza nave con le stesse caratteristiche, per un importo di 22,5 milioni di euro. Le nuove navi avranno una doppia alimentazione diesel/gas ed elettrica, con tecnologie ad alta efficienza energetica che permettono zero emissioni di CO2 e gas serra, sia in porto che nelle manovre di entrata e di uscita. Ogni nave avrà una lunghezza di circa 50 metri e potrà trasportare 350 persone.