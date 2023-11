Tram, soppresse tutte le corse in seguito ad un guasto alla cabina elettrica - Tempostretto

Il servizio integralmente sostituito con autobus “linea 28”

MESSINA – Soppresse tutte le corse della linea tranviaria in città. Lo ha comunicato l’Atm questa mattina avvisando gli utenti che si tratta di una problematica di natura tecnica. Si tratterebbe di un guasto alla cabina elettrica. Il servizio verrà integralmente sostituito con autobus “linea 28”. Ci sono anche gli shuttle. “I nostri tecnici – spiegano in Azienda – sono al lavoro per il ripristino del guasto”. Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria e tra oggi e domani sarà ripristinato il servizio. Ulteriori informazioni sono state affisse alle fermate.