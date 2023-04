Trasferta al nord per il Team Nibali, doppio impegno in Friuli e Veneto - Tempostretto

I tre junior del Team Nibali, Badalamenti, Caputo e Mollura, gareggeranno a Lignano Sabbiadoro e a Cadoneghi. La Rosa e Amarilli in ammiraglia

Nuova trasferta al nord per il Team Nibali iche sarà impegnato in Friuli Venezia Giulia e in Veneto.Nelle due giornate di gare saranno presenti al via Mario Badalamenti, Cristian Caputo e Francesco Mollura; in ammiraglia il direttore sportivo Andrea Amarilli e il team manager Lillo La Rosa.

Gli impegni del Team Nibali

Primo impegno, domani, domenica 23 nel Gp Città di Lignano Sabbiadoro – Gottardo Giochi – Aude Kitchens, manifestazione organizzata dall’Asd Gs Caneva Gottardo Giochi. 84,6 i km in programma distribuiti lungo un circuito completamente pianeggiante di 4700 metri da ripetere 18 volte; il via della gara è previsto per le ore 14:30 lungo il Viale a Mare a Lignano Pineta (Udine).

Martedì 25 appuntamento a Cadoneghe (Padova) per il Gp della Liberazione Città di Cadoneghe; l’Asd Sc Vigonza Barbariga ha disegnato un circuito di 7400 metri da ripetere 14 volte per un totale di 103,6 km con partenza e arrivo da Mejaniga di Cadoneghe; start ufficiale alle 14:30.

