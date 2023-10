Trasporto illecito di rifiuti pericolosi, 29enne denunciato dai carabinieri - Tempostretto

I controlli hanno avuto luogo a Rodia. Sequestrato il mezzo con il quale veniva trasportato il materiale

MESSINA – I carabinieri della stazione di Castanea delle Furie hanno denunciato in stato di libertà un 29enne autotrasportatore messinese, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di raccolta illecita di rifiuti. Nel corso dei controlli, a Rodia, i carabinieri hanno sottoposto ad accertamenti un autocarro condotto dal 29enne a bordo del quale è stata riscontrata la presenza di rifiuti pericolosi e non quali pedane in legno, vernici, rame e altro ancora, in assenza dei previsti formulari e titoli autorizzativi.

I militari dell’Arma hanno denunciato il 29enne all’Autorità giudiziaria, procedendo al sequestro del mezzo e di tutto il materiale trasportato.