Tre nuotatrici dell’Unime ai campionati italiani assoluti

Ferrara, Iaria e Arcudi si confronteranno con le big del nuoto italiano a Riccione da oggi fino a sabato 9 marzo

MESSINA – Iniziano questa mattina presso lo Stadio del Nuoto di Riccione i campionati italiani assoluti. L’evento è stato anticipato rispetto alla collocazione solita in calendario per le Olimpiadi e proprio per la manifestazione e cinque cerchi è una tappa ambita di chi ancora cerca di pass nazionali o per i responsabili tecnici che devono completare la squadra. In questo quadro si inseriscono le tre nuotatrici dell’Unime Sabrina Ferrara, Giorgia Iaria e Emma Arcudi che gareggeranno tutte e tre nella farfalla, a loro si aggiunge anche il messinese Davide Marchello, da anni via dalla Sicilia, che è tesserato con il Centro Sportivo Esercito.

Le prime della squadra messinese a scendere in vasca a Riccione per le batterie dei 100 farfalla saranno Giorgia Iaria e Sabrina Ferrara mercoledì 6 marzo. Mentre Emma Arcudi sarà in gara nella giornata conclusiva del 9 marzo nei 50 farfalla, dove potrebbe anche raggiungere la finale giovani, della categoria Juniores, della quale fa parte, meglio di lei ha fatto solo una nuotatrice.

Programma più corposo quello di Marchello che sarà in acqua già oggi nei 400 stile libero, è iscritto con il settimo tempo. Giovedì 7 marzo toccherà cimentarsi negli 800 stile libero, il suo è il sesto tempo di iscrizione. Da programma il giorno dopo, venerdì 8 marzo, è iscritto nei 200 stile libero, mentre chiuderà le sue fatiche, sabato 9 marzo, con la gara più lunga in programma i 1500 stile libero dove si presenta con il quinto miglior tempo.

