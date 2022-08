Tre reggini nel proporzionale per Noi Moderati. Lista presentata dall'ex ministro Quagliariello - Tempostretto

Sono l'ex deputato Foti, capolista per Montecitorio (Noi con l'Italia), l'ex candidata alle Regionali Anghelone (Italia al centro) e Giovanna Buccafusca

REGGIO CALABRIA – Anche tre reggini fra gli otto candidati in quota proporzionale per Camera e Senato di Noi moderati, presentati questa mattina al “T Hotel” di Feroleto Antico, nel Catanzarese, dall’ex ministro Gaetano Quagliariello. Si tratta del capolista per Montecitorio Nino Foti, già deputato (in quota Noi con l’Italia), della seconda candidata della medesima lista Serena Anghelone (in quota Italia al centro e solo pochi mesi fa candidata alle Regionali nella circoscrizione elettorale Sud) e della quarta candidata in quota proporzionale sempre per la Camera dei deputati Giovanna Buccafusca, di Anoia.

Tra gli altri interventi, proprio l’ex parlamentare Foti ha parlato di «“realismo politico” che deve spingerci ad eliminare le persistenti distanze tra Nord e Sud. Ecco perché occorre dare priorità ai fondi europei destinandoli in modo chirurgico senza promesse irrealizzabili. In questi giorni che ci separano dal 25 settembre ne sentiremo tante. In questa direzione – ha affermato – vogliamo porci come controllori e vigilanti per la realizzazione di iniziative concrete a favore degli italiani, supportando tutto ciò che si può fare senza illudere ed illudersi con promessi vuote e prive del senso del rispetto verso gli elettori».