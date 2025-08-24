Trent’anni dopo la cena della IV B dell’Ainis

Si riabbracciano le diplomate dell'anno '94/'95 dell'istituto messinese

Commozione, gioia, felicità e un pizzico di dolce incredulità hanno accompagnato l’incontro delle diplomate della IV B dell’Istituto Magistrale “E. Ainis”, anno scolastico 1994/95.



Trent’anni dopo, le ex allieve si sono ritrovate per intrecciare ricordi e sguardi, riportando alla luce i giorni di scuola come se non fossero mai svaniti. Tra racconti, sorrisi e abbracci, lo spirito di un tempo passato è tornato a brillare, arricchito dall’esperienza e dalla maturità di ciascuna.



Accanto all’indimenticata e stimata professoressa di latino, Aurora Modica, si sono strette in un abbraccio che ha unito passato e presente: Elisabetta Santoro, Claudia Caruso, Loredana Colica, Liliana Cama, Mariangela Malvaso, Eleonora De Benedetto, Stefania Vadalà, Anna Lanza, Cinzia Timpanaro, Cinzia Berenati, Marcella Donnina, Margherita Maugeri, Silvia De Meo e Giovanna Parisi.