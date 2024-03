Tribunale di Patti, il saluto del giudice Scavuzzo

Il presidente della sezione penale dopo 5 anni lascia il Tribunale di Patti per un altro importante incarico a Messina

PATTI – Un commosso saluto ricambiato dal caloroso abbraccio di tutte le componenti del mondo della giustizia del circondario, al Tribunale di Patti, dove il giudice Ugo Scavuzzo lascia la poltrona di presidente di sezione penale per andare a ricoprire il prestigioso ruolo di presidente della sezione civile del Tribunale di Messina. Un ufficio delicato, soprattutto in questi anni, alle prese con gli effetti della riforma Cartabia e l’esplodere del ricorso dei cittadini alla giustizia, soprattutto in campo civile appunto.

Scavuzzo non ha nascosto l’emozione ed ha ringraziato tutti quanti, dal personale degli uffici ai colleghi, passando per le rappresentanze dell’avvocatura. Sono stati anni delicati, i suoi, nell’importante presidio di giustizia dell’area nebroidea. Arrivato nel 2018, è stato in servizio negli anni del Covid, ha ricoperto il ruolo di presidente del Tribunale facente funzioni confermando grandi capacità organizzative, ha condotto e concluso importanti processi tra i quali quello scaturito dalla maxi operazione contro la mafia dei pascoli “Nebrodi”.

Proprio per l’eccezione celerità con cui è stato celebrato il processo Nebrodi, malgrado la complessità del fascicolo, è stata una delle principali “lodi” arrivate da chi lo ha ringraziato a nome di tutti. Tra questi (in foto) il procuratore capo Angelo Cavallo, il dirigente Antonino Ciccia, l’avvocato Andrea Pirri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti e il presidente del Tribunale Mario Samperi che ne hanno sottolineato le grandi doti professionali, organizzative ed umane.