Trinacria Messina in continua crescita tecnica e di entusiasmo - Tempostretto

Da quasi un mese la società svolge le proprie attività in orari pomeridiani negli impianti Rosario Central e Green Soccer Ainis

Tanta voglia di giocare e divertirsi, inseguendo un pallone e facendo gol, traspare negli occhi dei ragazzi della scuola calcio del Trinacria Messina. La società del presidente Gino Cappello svolge, da quasi un mese, la propria attività tutti i giorni (tranne sabato e domenica), in orari pomeridiani, nei campi in sintetico degli impianti Rosario Central e Green Soccer Ainis, dove si susseguono gli allenamenti, coordinati dal responsabile Maurizio Saporoso.

La dirigenza giallorossa ha ufficializzato, nei giorni scorsi, l’organigramma tecnico completo del settore, che beneficia del prezioso contributo del segretario Fortunato D’Arrigo, da sempre punto di riferimento del club cittadino. Per quanto riguarda i vari gruppi, sono allenati da: Fabio Puggioni in collaborazione con Albino Gasbarro gli Esordienti, Cappello i Pulcini, Saporoso i Piccoli Amici e Luigi Oteri, in sinergia con Gaetano Maiorana, i Primi Calci. Preparatore atletico è Francesco Cannistraci, mentre Placido Donato si occupa dei portieri.

“Abbiamo messo su una proprio bella “squadra” e di questo sono orgoglioso e soddisfatto – dichiara Saporoso –. La risposta dei giovani è stata buona sia in termini numerici di iscrizioni che, soprattutto, dell’entusiasmo e voglia di imparare che mettono in ogni allenamento. Come Trinacria Messina garantiamo professionalità e passione, credendo molto sul valore del vivaio per la crescita dei talenti. Quest’anno stiamo curando, inoltre, maggiormente la comunicazione tramite i social ed i canali tradizionali, per veicolare, nel migliore dei modi, la nostra immagine ed il lavoro che portiamo avanti”.

