Tronchetto panna e fragole: chi vuole può chiamarlo tronchetto della felicità. - Tempostretto

Un sottile strato di pan di spagna arrotolato su una composta di fragole e panna; come la semplicità diventa qualcosa di meraviglioso per il palato.

Il tronchetto panna e fragole è un dolce semplice da preparare ma buonissimo da mangiare. Nasce dall’idea di utilizzare un sottile strato di pan di spagna, che non necessita bagna, sul quale si stende una composta di fragole e della panna montata. Si arrotola su se stesso e poi si decora a piacimento dando sfogo alla propria creatività. Il segreto è tutto nel fare una pasta biscotto morbida e flessibile in grado di arrotolarsi su se stessa senza rompersi o strapparsi.

Un dolce alla portata di tutti che non richiede particolari doti di pasticceria grazie alla ricetta facile e semplice che ci consente di preparare una pasta biscotto perfetta.

Ingredienti per la pasta biscotto.

5 uova, 120 gr di zucchero, 50 ml di olio di semi, 90 gr di farina 00, un cucchiaino di lievito per dolci, 150 gr di latte intero, vaniglia.

Separiamo i tuorli dagli albumi. In una ciotola mettiamo i 5 tuorli, 60 gr di zucchero, la bacca di una vaniglia e montiamo il tutto con una frusta elettrica. Appena il tuorlo è ben montato mettiamo da parte. In un’altra ciotola versiamo 90 gr di farina 00, 150 gr di latte, 50 ml di olio di semi, 1 cucchiaino di lievito per dolci e mescoliamo a mano con una frusta fino a quando non otteniamo un composto liscio e privo di grumi. In una boule montiamo gli albumi con 60 gr di zucchero ed un pizzico di sale fino a quando risulta bello sodo. Se rovesciamo la ciotola e l’albume non si muove è pronto.

Ora uniamo con una spatola in modo delicato (per evitare di far perdere l’aria che abbiamo faticosamente inglobato) i tuorli e gli albumi montati a neve con la pastella di farina, latte e olio.

La pasta biscotto è pronta.

Ungiamo una teglia 40 x 30 o mettiamo della carta da forno e rovesciamo la pasta biscotto livellandola con una spatola a gomito in modo da risultare dello stesso spessore. Cuociamo in forno nella parte centrale con la funzione statico ad una temperatura di 180° fino a completa doratura della parte superiore.

Usciamo la teglia dal forno e copriamo la pasta biscotto con un foglio di carta da forno e rivoltiamola su se stessa in modo che il fondo ora diventi la parte superiore. Lasciamo raffreddare. (vedi foto 1)

foto 1

Ingredienti e preparazione della farcitura.

250 gr di fragole fresche, 3 cucchiai di zucchero semolato, 500 gr di panna da montare, 10 gr di gelatina in fogli.

Laviamo le fragole e le facciamo cuocere in un pentolino con lo zucchero per una decina di minuti. Quando le fragole saranno morbide e tendono a spappolarsi togliamo dal fuoco. Immergiamo la gelatina in acqua fredda. Quando sarà morbida strizziamola bene per eliminare l’acqua assorbita e la versiamo sulla composta di fragole calda. Con un mixer frulliamo il tutto creando un composto liscio e vellutato. Quando diventa freddo spalmiamo la composta sulla pasta biscotto. (vedi foto 2)

foto 2

Montiamo la panna con due cucchiai rasi di zucchero. Non indico una dose precisa di zucchero perchè lascio che ognuno stabilisca il suo livello personale di dolcezza della panna. A me la panna piace poco dolce e capisco che altri potrebbero voler mangiare una torta con un livello di zucchero più alto. Due cucchiai da tavola rasi di zucchero su 500 gr di panna la dolcificano ma non in modo eccessivo quindi potete metterne un terzo se preferite una panna più dolce.

Spalmiamo la panna sul pan di spagna e arrotoliamo delicatamente.

foto 3

Non ci resta che procedere con la decorazione. La mia scelta la potete vedere nella foto 3.

Copiate la mia o sbizzarritevi con altre decorazioni carine e graziose che potete trovare sul web.

Buon appetito.

