Tropea nel nuovo film Marvel: in sala a novembre ma c'è un "assaggio" nel trailer - Tempostretto

"The Marvels", seguito di Captain Marvel, uscirà l'8 novembre. Tra le location anche il borgo calabrese

TROPEA – “L’essere scelti da case di produzioni cinematografiche nazionali e internazionali resta non soltanto una delle gratificazioni più belle per il patrimonio identitario e distintivo della nostra destinazione turistica, ma rappresenta ogni volta uno strumento indispensabile di comunicazione e marketing territoriale soprattutto per la capacità narrativa ed evocativa che la televisione, il grande schermo e ormai il digitale riescono ad esprimere ed esplodere su scala globale”, così il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, ha commentato l’uscita del trailer del film “The Marvels”. Alcune riprese del film, che uscirà nelle sale il prossimo 8 novembre, sono state effettuate due anni fa nel borgo calabrese. Nel teaser trailer diffuso sul canale YouTube Marvel Italy si vede (al minuto 1:28) una ripresa dall’alto del mare e della costa di Tropea arricchita da elementi in computer grafica. “The Marvels” è il sequel di Captain Marvel e della serie Ms. Marvel.

(nella foto di copertina, un frame del trailer di “The Marvels”)