Troppi suicidi tra le forze dell'Ordine, appello di Unarma alla politica: "Non lasciateci soli" - Tempostretto

Più attenzione ai problemi delle forze dell'Ordine per arginare il boom dei suicidi, l'appello della sigla dei Carabinieri alla politica

“Le Forze dell’Ordine affrontano un fenomeno preoccupante di morti sul lavoro. Abbiamo sulle nostre spalle molte responsabilità, spesso sottostimate e in carico a personale sottopagato, sottoposto a livelli

di stress eccessivi. Le istituzioni non possono più ignorare i suicidi tra le Forze dell’Ordine quando parlano di sicurezza: basta slogan in campagna elettorale, non lasciateci soli”.

L’appello è di Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale nazionale dei carabinieri, che tutela il personale dell’Arma dal disagio lavorativo e psicofisico. “Da inizio 2022 sono 44 i casi di suicidio tra tutte le Forze di Polizia, di cui una parte significativa nell’Arma dei carabinieri. In media ogni cinque giorni un cittadino in uniforme si toglie la vita e se si parla di sicurezza ai cittadini, prima di tutto bisogna ascoltare chi ogni giorno li tutela”, sono i dati choc snocciolati dal portavoce della sigla dei carabinieri.

“Chiediamo però che il fenomeno sia affrontato anche di petto dallo Stato, istituendo una giornata di sensibilizzazione specifica, promuovendo campagne e corsi di formazione che aiutino i tanti colleghi e colleghe ad acquisire consapevolezza sul disagio psicologico”, spiega Nicolosi, che ricorda come Unarma fornisce anche un servizio di assistenza e supporto, attraverso uno sportello specificatamente dedicato.