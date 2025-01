Trucchi di viaggio per la connessione a Internet: 2025 opzioni

Redazionale.Quando si viaggia in tutto il mondo, è necessario disporre di una connessione Internet affidabile. Esplorate le tecnologie e i fornitori più recenti di dati cellulari internazionali

Redazionale.

Rimanete connessi in tutto il mondo con le migliori

opzioni mobili per i viaggiatori

Viaggiare in tutto il mondo è un’esperienza divertente per esplorare nuove culture e capire la propria personalità. Per ottenere il massimo dal vostro viaggio, dovreste preparare tutti gli elementi essenziali, tra cui una connessione Internet stabile e le chiamate telefoniche a destinazione. Invece delle vecchie carte SIM, esplorate queste soluzioni innovative. Questo articolo include le opzioni di viaggio internazionali di esims.biz e le opzioni di connessione sviluppate appositamente per i turisti.

Carte SIM virtuali per i viaggiatori internazionali

Le SIM integrate sono piccoli chip che si trovano nello smartphone/tablet/laptop. Per attivarle, i turisti devono acquistare i piani dati dei fornitori di eSIM. Dopo aver installato questo piano, le eSIM si collegano alle torri cellulari di alcuni Paesi, fornendo Internet mobile, chiamate con un numero virtuale, accesso VPN e SMS. Il funzionamento è simile a quello delle schede SIM standard, ma gli utenti non hanno bisogno di schede di plastica e di slot liberi nei loro dispositivi. Al contrario, si installa digitalmente un piano eSIM e lo si utilizza nella regione preferita.

Le migliori opzioni eSIM per i viaggiatori internazionali

Per chi viaggia in tutto il mondo. Le globali schede SIM con virtuale connessione sono l’opzione migliore. Ad esempio, è possibile acquistare schede SIM con dati prepagati con connessione in 148 paesi da Yesim. Scegliete il numero di giorni e il volume di dati di cui avete bisogno (da 3 a 20 GB), pagate e installate online. Sarete automaticamente connessi alle torri cellulari di tutti i Paesi selezionati. In quanto utenti di eSIM, non avrete nemmeno bisogno di passare manualmente da una regione all’altra.

Opzioni “Pay as you go” per viaggi regolari

Mentre i piani dati prepagati sono solitamente limitati a 30/90 giorni, esiste un’opzione conveniente per chi viaggia spesso. Le eSIM “Pay as you go” funzionano solo quando si è all’estero. In pratica, l’utente installa la carta SIM da viaggio una volta, ricarica il saldo e viaggia per il mondo. Una volta superato il confine con un Paese straniero, il provider vi connette a Internet locale e vi addebita il denaro dal vostro conto.

eSIM regionali per destinazioni selezionate

I piani globali sono più costosi delle offerte per un solo Paese. Come compromesso, scegliete una carta SIM regionale per viaggiare con un certo numero di paesi in una regione o in un continente. Ad esempio, i viaggiatori scelgono comunemente il piano “Europa” che copre tutti i Paesi dell’UE. Non pagherete troppo per la connessione in Africa, Asia, Medio Oriente e Oceania, regioni che non intendete visitare.

In rari casi, è possibile trovare un piano per 2-3 Paesi. Le scelte più comuni sono il “Nord America” (Stati Uniti, Canada, Messico) e le destinazioni turistiche in Europa (Francia, Italia, Germania).

Come si usano le SIM integrate per viaggiare?

È possibile installare e attivare una eSIM comodamente da casa prima di visitare il Paese. In questo modo, non dovrete spendere il vostro tempo di viaggio in complicazioni tecniche:

Assicuratevi di avere una connessione stabile. Utilizzate il Wi-Fi di casa ad alta velocità per installare correttamente tutti i dati. Acquistare un piano dati. Scegliete un piano dati di un provider preferito. È possibile acquistarlo sul sito o utilizzare un’applicazione eSIM dall’App Store/Play Market. Utilizzare i dettagli dell’installazione per configurare la eSIM. Riceverete un codice QR per l’installazione. Accedere alle impostazioni del dispositivo, scegliere di aggiungere un nuovo piano dati e scansionare il codice. Attivare quando necessario. Non si inizierà a pagare il piano da casa. Una volta giunti nel Paese straniero, attivate un piano eSIM nelle impostazioni.

Ricordatevi di verificare la compatibilità del dispositivo. A partire dal 2019, la maggior parte degli iPhone e dei dispositivi Android supporta le carte SIM virtuali, ma ci sono delle eccezioni.

Altri metodi di connessione per i viaggiatori internazionali

L’uso della eSIM è abbastanza semplice, ma potreste voler provare altri metodi.

Dispositivi Wi-Fi portatili

Il Wi-Fi portatile funziona in modo simile a un router Wi-Fi domestico, ma è molto più piccolo e si adatta facilmente alla vostra borsa/tasca. Per attivare Internet su questo dispositivo, utilizzate una scheda SIM con Internet prepagata:

Scegliere una carta SIM con connessione nel luogo di destinazione. Pagare la quantità di dati. Inserire la scheda nel router tascabile e impostare una password affidabile. Collegatevi a Internet da qualsiasi dispositivo che supporti la connessione Wi-Fi.

È un metodo comodo per gli utenti con più dispositivi o per una famiglia.

Alloggio con Wi-Fi

Privilegiate gli hotel e gli appartamenti con una connessione Wi-Fi stabile, per risparmiare sui costi dei dati mobili. Anche se questo metodo vi limita all’area dell’hotel, molti turisti lo usano ancora. In questo modo si sacrifica la connessione in tutta la città e si utilizza Internet solo nel proprio alloggio.

Roaming internazionale

In alternativa, utilizzate la vostra carta SIM e collegatevi al roaming nel paese di destinazione. Certo, pagherete più del dovuto – le tariffe di roaming raggiungono 1-5 USD gigabyte, ma questo metodo è il più semplice e non richiede ulteriori passaggi.

Fornitori di dati cellulari senza roaming

Si possono trovare anche opzioni più economiche e trucchi per l’uso del roaming. Ad esempio, il provider di telefonia mobile O2 non applica alcun costo di roaming in tutta l’Unione Europea. Acquistate una carta SIM francese, italiana, tedesca o di qualsiasi altro tipo di O2 e utilizzate Internet senza roaming in tutta Europa. Fornitori simili esistono anche in America Latina, Asia e Africa.

Conclusione

Invece di acquistare schede SIM per ogni Paese che visitate, approfittate di soluzioni innovative. I servizi con connessione eSIM offrono connessioni Internet stabili in tutto il mondo e in regioni selezionate. Utilizzando le opzioni sviluppate appositamente per i turisti, si risparmiano i costi e si ricevono opzioni convenienti per viaggiare.