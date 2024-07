Truffe agli anziani per riscuotere la pensione, 2 denunce. Quasi 50 vittime a Falcone

Due barcellonesi accusati di falso e furto. Il decalogo dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Sono stati individuati e denunciati i due responsabili delle truffe agli anziani a Falcone, che nei mesi scorsi aveva creato parecchio allarme nelle comunità della zona. Più di 100 le persone avvicinate dai truffati, quasi 50 le vittime effettive. I Carabinieri spiegano come evitare le truffe.

Le truffe agli anziani

L’inchiesta dei Carabinieri è arrivata al capolinea e la Procura di Barcellona, guidata da Giuseppe Verzera, ha siglato l’avviso di conclusione indagini per i due, accusati di falso e furto con mezzo fraudolento. Dopo le denunce di alcune vittime, i carabinieri della stazione di Falcone hanno scoperto che i due, entrambi di Barcellona, riuscivano ad avvicinare i cittadini anziani e più deboli, per poi compilare deleghe alla riscossione delle delle quote sindacali sulla pensione. 117 le persone avvicinate in poco tempo, 48 le vittime che hanno subito l’inconsapevole furto delle citate quote per un ammontare in media di circa 250 euro al mese. Il consulente della Procura ha accertato che sui moduli erano state poste palesemente aprocrife.

Il decalogo dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri è impegnata sul territorio con una apposita campagna, mediante incontri rivolti ai più anziani e vulnerabili, per diffondere piccoli e semplici consigli su come difendersi da queste truffe: