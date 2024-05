Tubazioni si staccano dal viadotto Allume sull’A18, tragedia sfiorata a Roccalumera

Le condutture sono precipitate sulla strada sottostante

ROCCALUMERA – Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’episodio avvenuto questa mattina a Roccalumera, dove repentinamente dal viadotto Allume dell’autostrada A18 si sono staccate due lunghe condutture in ferro. Le tubazioni, ancorate sotto la carreggiata di marcia in direzione Messina della A18, sono precipite sulla strada sottostante rimanendo sospese tra le due sponde del torrente. Per fortuna, in quel momento non stavano transitando mezzi. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti agenti della Polizia locale, amministratori comunali e dipendenti dell’Ufficio tecnico. Chiuso il collegamento tra via Allume e contrada Cenere, in attesa che intervenga il Consorzio per le autostrade siciliane per ripristinare le condutture e mettere in sicurezza l’area.