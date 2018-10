Dalla nave da crociera allo stadio. Visita di un gruppo di turisti giapponesi

Gradita visita oggi al Franco Scoglio. Un gruppo di turisti giapponesi appassionati di calcio, approfittando dello scalo messinese della loro nave da crociera, ha chiesto di poter visitare lo stadio di San Filippo. Otto tifosi nipponici sono stati accompagnati nel tour dal direttore generale Raffaele Manfredi, visitando gli spogliatoi, entrando in campo ed ammirando l’impianto che ospita le partite dei giallorossi. Un tuffo nel passato, perché guardavano in tv le partite del Messina in serie A, quando in rosa c’erano Atsushi Yanagisawa e Mitsuo Ogasawara. Per tutti, quindi, l’immancabile foto ricordo prima di lasciare il Franco Scoglio.