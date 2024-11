Turismo, Messina e la provincia protagonisti a Torino grazie a MTB

I 108 comuni del messinese ad Anci Off, il villaggio dei comuni italiani di Torino. Già avviati i primi gemellaggi

La Città Metropolitana protagonista, attraverso il Messina Tourism Bureau, ad Anci Off, il villaggio dei Comuni Italiani in programma a Torino nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci.

Sarà il Consorzio per lo sviluppo del turismo a curare lo spazio espositivo della Città Metropolitana di Messina in occasione della tre giorni che si terrà nel Villaggio dei Comuni allestito tra piazza Castello e piazza San Carlo trasformato in una grande vetrina delle bellezze del Paese.

L’obiettivo di Anci Off è dare la possibilità ai tanti comuni che rappresentano il motore pulsante dell’Italia di mostrare le eccellenze, le diverse specificità e fare rete.

Attraverso lo stand della Città Metropolitana di Messina sarà data voce ai 108 Comuni della provincia promuovendo un’offerta turistica variegata che rappresenta le peculiarità di un territorio con vocazioni diverse e con immenso patrimonio storico, artistico e culturale. Per MTB il Villaggio dei Comuni di Anci Off è un’opportunità non soltanto per valorizzare itinerari e realtà in crescita ma anche per stringere accordi e consolidare sinergie con altri Comuni del Paese.

Nella mattina di oggi è stato siglato un primo importante gemellaggio tra la Città Metropolitana di Messina e Anci Toscana, che vede insieme sette Gal (Consorzio Appennino Aretino, Etruria, Fabbrica Ambiente Rurale Maremma, Start, Garfagnana Ambiente e Rurale Maremma, Leader Siena e Sviluppo Lunigiana). Ai rappresentanti di Anci Toscana il presidente MTB Gaetano Maiolino ha portato oltre alle brochure ed al materiale di promozione turistica della Città Metropolitana di Messina anche alcuni dei prodotti enogastronomici della nostra provincia. Un secondo gemellaggio è stato siglato con il Comune di Santo Stefano Quisquina (in provincia di Agrigento).