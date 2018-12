Tempostretto presenta “Sotto la Curva”: il calcio è un gioco bellissimo

E’ partito il conto alla rovescia che ci divide dal battesimo di “Sotto la Curva”, il programma sportivo a portata di smartphone in onda su Tempostretto.it e sulla pagina Facebook della nostra redazione ogni Mercoledì’ alle 14:30.

Tempostretto apre ad un nuovo modo di intendere lo sport: dinamico, giovanile, versatile ma sopratutto interattivo. I protagonisti assoluti sarete voi, eroi dei campi più polverosi di Messina e provincia, finalmente alla ribalta.

La produzione di We Sport in collaborazione con la redazione di Messina nel Pallone testimonia la volontà di creare una rete che possa lavorare in sinergia per offrirvi un prodotto totalmente innovativo dedicato ai meandri più nascosti del calcio nostrano.

Quindici minuti intensi, pieni di gol, giocate spettacolari e storie inedite che proietteranno i nostri lettori in un percorso senza ostacoli: dalla Serie D fino ai principali campionati dedicati ai settori giovanili.

Tempostretto inoltre vedrà l’esordio assoluto di Alberta Raspaolo nelle vesti di conduttrice, giovane messinese laureata in Marketing e Management scelta da We Sport e Messina nel Pallone come “padrona di casa” della trasmissione.

Il programma sarà fruibile anche sul portatile “Facebook Live”, la nuova piattaforma del celebre social network dedicata alle Smart TV di ultima generazione, per vivere un’esperienza di visione dove la qualità delle immagini la farà da padrone.

La nostra testata scommette sui giovani e sulle realtà locali in crescita, convinta che cambiare soltando scommettendo sull'innovazione, sulle generazioni più giovani e sulla voglia di andare avanti e superare ogni ostacolo si possa fornire un'informazione sportiva sempre all'altezza e totalmente rinnovata.