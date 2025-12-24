“A Natale niente traghetti pubblici da Villa al porto di Messina”

Il Comitato Noponte Capo Peloro mette in risato che ci sono "solo per Tremestieri". "Auto e mezzi pesanti vengono sbarcati dai traghetti privati in centro"

“In estate sì. A Natale no. Quando parte il primo traghetto? No, mi dispiace, da e per il porto storico di Messina non ci sono traghetti, solo per Tremestieri. È questo quello che si è sentito rispondere un automobilista che, come fatto in estate, voleva traghettare da Villa San Giovanni con i traghetti pubblici per non fare la fila presso gli imbarcaderi privati (venerdì scorso due ore e mezza di fila nel serpentone di Villa San Giovanni). Per avere una conferma ufficiale basta consultare il sito internet della compagnia e leggere “dal 17 dicembre 2025 è attiva solo la tratta Villa San Giovanni – Tremestieri e viceversa”. Ma com’è possibile? E soprattutto, chi lo ha deciso e perchè?”. Sul tema interviene il comitato Noponte Capo Peloro.

Intervengano ministro Salvini e Adsp

Continua la nota: “Il risultato di queste scelte è tristemente noto: lunghe file presso gli imbarcaderi privati, mentre gli imbarcaderi pubblici da e per il porto storico di Messina rimangono vuoti e non ci risulta vi sia un’adeguata informazione per promuovere la tratta di Tremestieri. Ancora una volta si crea di fatto un monopolio privato a danno dei cittadini e dell’ambiente, visto che non solo auto ma anche mezzi pesanti vengono sbarcati dai traghetti privati in pieno centro e basta il ramo di un albero un po’ più sporgente, com’è accaduto sul viale Libertà a Messina, per danneggiare e bloccare un mezzo pesante, causando un ingorgo spaventoso nell’ora di punta del traffico serale”.

E ancora: “Cosa ne pensa e cosa intende fare l’Autorità di sistema portuale dello Stretto viste le conseguenze che tali scelte hanno sul nostro territorio? Cosa intende fare soprattutto il ministro dei Trasporti Salvini che ha perso tempo per riesumare il progetto ormai morto e sepolto del ponte sullo Stretto, invece di utilizzare gli oltre 500 milioni di euro stanziati dal governo Conte per rendere più efficiente e sostenibile il traghettamento nell’area dello Stretto?”.

Manca un progetto per rendere più semplice la vita e gli spostamenti tra Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Tremestieri



“Manca un progetto per rendere più semplice la vita e gli spostamenti tra Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Tremestieri come per i tanti turisti, con servizi integrati e coincidenze per ridurre i tempi di spostamento” si legge nei rapporti Pendolaria di Legambiente. E si sollecitano “semplici e immediati provvedimenti per migliorare da subito i trasporti nell’area dello Stretto. E’ quello che chiediamo pazientemente da anni anche noi. Ma fino a quando pensate possa durare la pazienza degli abitanti dello Stretto?”.