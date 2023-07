Ultimo a Messina, destinazione stadio San Filippo nel 2024 - Tempostretto

300mila biglietti venduti nel 2023, il cantante romano in cartellone il 28 giugno al "Franco Scoglio"

MESSINA – 23 stadi a 27 anni, con un successo di pubblico ovunque. 300mila biglietti venduti e “Stadi 2024. La favola continua”. Così Ultimo annuncia cinque nuove date nel 2024 e, tra queste, quella del 28 giugno a San Filippo, allo stadio “Franco Scoglio” di Messina. Dopo il concerto annullato nel 2020, il cantante romano è atteso il prossimo anno nella città dello Stretto. Biglietti disponibili dalle ore 14 di venerdì 14 luglio ​sul sito di “Vivoconcerti” e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di mercoledì 19 luglio.

L’artista sarà l’8 giugno allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, polverizzando oltre 10.000 biglietti solo nella prima mezz’ora dalla messa in vendita, fanno sapere dal suo staff. I nuovi appuntamenti il 15 giugno allo Stadio Olimpico di Torino, il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 28 giugno allo stadio “Franco Scoglio” di Messina e il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

Un bagno di folla negli stadi per Ultimo

Sold out a Lignano, con 27.000 spettatori, e poi a Roma 7, 8 e 10 luglio, allo stadio Olimpico, con ospite Antonello Venditti, per un totale di oltre 195.000 presenze. Si legge nel comunicato stampa: “Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba”. E tanti altri emozionanti brani per un repertorio che vanta 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify”.

Prodotto da “Vivo Concerti”, Ultimo è ora atteso allo stadio San Siro di Milano 17 e 18 luglio.