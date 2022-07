Ultim'ora. Incidente sulla A20 a Milazzo, code in direzione Palermo - Tempostretto

118 e Polizia Stradale a lavoro nella galleria poco prima lo svincolo del Capo per l'impatto che avrebbe causato due feriti

MILAZZO – La Polizia Stradale è a lavoro per chiarire i contorni dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sull’autostrada A20 in direzione Palermo dove, poco prima dello svincolo di Milazzo (nella galleria Saja Archi), un’auto si è ribaltata finendo contro la parete laterale. Due le persone rimaste ferite, mamma e figlia, entrambe trasportate in ospedale. La gravità delle conseguenze sono ancora da valutare. Sul posto, insieme agli agenti della Polstrada, un mezzo del 118 e l’elisoccorso. Traffico rallentato sulla corsia, col personale del Cas al lavoro per mettere in sicurezza il tratto e consentire i soccorsi.