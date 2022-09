Umberto Tozzi ancora alla prese con il Covid, slitta il concerto-evento a Taormina - Tempostretto

Sul palco del Teatro Antico sono attesi anche Giuliano Sangiorgi, Giorgio Panariello, Raf, Nek, Marco Masini e Al Bano

TAORMINA – Umberto Tozzi è ancora alle prese con i postumi del Covid. Una situazione che ha portato all’annullamento di numerose date del suo ultimo tour “Gloria Forever”. I concerti siciliani, invece, inizialmente previsti per il 24 settembre (al Teatro Verdura di Palermo) e il 25 settembre (al Teatro Antico di Taormina), sono stati rinviati di un paio di settimane. Le nuove date comunicate dagli organizzatori, nell’attesa che Tozzi superi definitivamente i sintomi del Covid, sono l’8 ottobre a Palermo e il 9 ottobre a Taormina. I biglietti acquistati restano validi, mentre la prevendita prosegue nei circuiti abituali.

Un concerto con tanti ospiti

La data taorminese è particolarmente attesa. Umberto Tozzi sarà per la prima volta in concerto al Teatro Antico e per l’occasione condivideranno questa serata speciale tanti amici e colleghi, insieme a lui per festeggiare la sua carriera nell’anno del suo 70° compleanno. Sul palco saliranno Giuliano Sangiorgi, Giorgio Panariello, Raf, Nek, Marco Masini e Al Bano. In scaletta le più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a brani meno noti al grande pubblico ma tutti da riscoprire.