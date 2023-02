Un anno d'invasione russa. Il 24, a Reggio la fiaccolata pacifista della comunità ucraina - Tempostretto

Per la pace nella nostra Patria / Reggio, uniti per l'Ucraina è il tema dell'iniziativa, promossa allo slogan di "365 giorni d'invincibilità"

REGGIO CALABRIA – La Comunità ucraina, in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022, per le 18,30 di venerdì prossimo, 24 febbraio appunto, ha organizzato la fiaccolata Per la pace nella nostra Patria / Reggio, uniti per l’Ucraina.

Vi esortiamo a sostenere l’Ucraina in questi giorni difficili – si legge nel comunicato/volantino che promuove l’iniziativa allo slogan di 365 giorni d’invincibilità -. Cittadini di Reggio Calabria, uniamoci!

Articoli correlati