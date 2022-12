Un chilo di marijuana dietro il sedile dell'auto: tre messinesi in manette - Tempostretto

Due ventenni e un ventinovenne sono stati fermati dalla Polizia allo svincolo di Boccetta

MESSINA – La squadra mobile ha arrestato tre messinesi, due ventenni e un ventinovenne. La polizia, durante i controlli di routine, intensificati per le festività natalizie, ha controllato un’auto sospetta in transito allo svincolo autostradale di Boccetta. Insospettiti dall’atteggiamento dei tre, gli agenti hanno approfondito il controllo e perquisito il veicolo. All’interno è stato trovato un sacchetto con 1 kg di marijuana, proprio dietro il sedile del conducente. I tre sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Denunciato un 22enne

Nel corso della mattinata di mercoledì, invece, la polizia ha denunciato un ventiduenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo aver trovato all’interno della sua abitazione 70 grammi di marijuana.