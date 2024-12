Un giocattolo per i bambini: l’associazione Morgana consegna i doni dell’ottava raccolta

L'iniziativa è giunta all'ottava edizione. C'è tempo fino a stasera per partecipare. Domenica la consegna a Cairoli, lunedì lo spettacolo "Il principe Ranocchio"

MESSINA – L’associazione Morgana si prepara a chiudere la “Raccolta dei Giocattoli” con la consegna dei doni in Piazza Cairoli. Si terrà domenica 22 dicembre alle ore 17.00, all’interno di un piccolo villaggio di Babbo Natale che sarà allestito per regalare a tutti i bambini della città un pomeriggio di gioia e allegria, tra animazione, maschere e spettacoli.

Come partecipare

C’è tempo fino a oggi, 20 dicembre, per partecipare alla raccolta, giunta alla VIII edizione e curata dai ragazzi dell’associazione Morgana e di Orum, in collaborazione con “Gli Invisibili” e con il coinvolgimento della fondazione Tommaso Dragotto. Si potranno consegnare i doni ai banchetti organizzati all’Unime al polo centrale, al Papardo, a Scienze Politiche e al Caffè Università. Dalle 16 alle 20 ci si potrà recare anche nella sede dell’associazione Morgana in via Sant’Elia 11.

Il principe Ranocchio

Inoltre, alle 17.30 di lunedì 23 dicembre, nel teatro dell’oratorio della parrocchia di San Matteo a Giostra si svolgerà lo spettacolo per i bambini, con rinfresco e un’ulteriore consegna di giocattoli. Andrà in scena “Il principe Ranocchio” a cura della compagnia “Buio in Sala”.