Un nome e un logo per la VII Municipalità: concorso d’idee aperto ai cittadini

Prima l'avviso pubblico, poi 45 giorni per presentare le proposte

MESSINA – La VII Municipalità punta a definire la propria identità visiva e culturale coinvolgendo direttamente la cittadinanza. Il Consiglio circoscrizionale ha approvato all’unanimità una delibera per l’indizione di un concorso pubblico d’idee finalizzato all’attribuzione del nome ufficiale e alla creazione del simbolo identificativo del territorio.

L’iniziativa nasce dal lavoro della III Commissione consiliare che, nella seduta dello scorso 16 settembre, ha tracciato le linee guida del progetto con l’obiettivo di valorizzare la pluralità dei villaggi della fascia nord e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

Partecipazione diffusa e 45 giorni di tempo

Per garantire il massimo coinvolgimento, la Commissione e l’intero Consiglio hanno scelto di non predeterminare alcuna proposta, lasciando la più ampia libertà creativa ai partecipanti. L’avviso pubblico, una volta predisposto dagli uffici comunali competenti, prevederà un termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione degli elaborati.

La delibera dispone inoltre una diffusione capillare del bando, che sarà trasmesso non solo attraverso i canali istituzionali di Palazzo Zanca, ma anche direttamente alle scuole, alle associazioni, ai musei, alle realtà culturali e alle parrocchie presenti sul territorio della VII Circoscrizione.

Il percorso di valutazione

Il provvedimento è stato votato favorevolmente da tutti e dieci i componenti dell’aula (il presidente Caprì e i consiglieri Ammendolia, Biancuzzo, Curcio, Fornaro, La Scala, Pagano, Perrone, Previti e Russo).

Una volta concluse le procedure di raccolta delle proposte, i lavori presentati saranno esaminati da una giuria di esperti che verrà appositamente nominata dal Consiglio della VII Municipalità per individuare l’opera vincitrice.