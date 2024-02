Un open day per gli artisti all’Officina del Sole

Sei fumettisti e disegnatori messinesi pronti a fare consigli e valutare le opere

MESSINA – Sei autori di fumetti e illustrazione valuteranno i portflio degli artisti che parteciperanno, dalle 10 alle 13 di sabato 24 febbraio, all’Open day dell’Officina del Sole. A dare consigli e suggerimenti a chi parteciperà saranno Val Romeo (Bonelli), Manuel Preitano (DComics), Lelio Bonaccorso (Disney), Fabio Franchi (Marvel), Michela De Domenico (Mesogea) e Giuliana La Malfa (Feltrinelli).

Si tratta dell’ennesima occasione per approcciarsi alla professione di fumettisti e illustratori, per capire quale sia il percorso da seguire e rapportarsi con sei artisti che, durante le rispettive strade, hanno lavorato per tanti editori di livello anche a livello internazionale.