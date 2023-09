Un "Ponte di parole" tra Sicilia e Calabria: a "costruirlo" 35 poeti e poetesse a Capo Peloro - Tempostretto

L'evento organizzato da ARB si terrà il 24 settembre dalle 18 all'Horcynus Orca, con ospiti speciale e una madrina d'eccezione

MESSINA – Sono ben 35 i poeti e le poetesse che da tutta la Sicilia e la Calabria si riuniranno domenica 24 settembre al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro per costruire, attraverso la poesia, quello che viene definito un “Ponte di parole” tra le due sponde dello Stretto di Messina, “in sostituzione di un eventuale ponte di acciaio e cemento”. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale ARB-Spazio Lilla ed è una continuazione naturale dell’evento dello scorso 20 maggio.

Ci saranno anche Nadia Terranova e Michele Ainis

Si partirà alle 18 e ci saranno anche ospiti speciali. La madrina della manifestazione sarà infatti la scrittrice pluripremiata Nadia Terranova. Ospite speciale lo scrittore Michele Ainis. Ci saranno anche Elvira Seminara, Fabio Pilato ed Elio Conti Nibali, ma è prevista inoltre l’esibizione di un gruppo musicale dal vivo. L’evento è “apolitico”, con ingresso libero e la possibilità di parlare al microfono “lasciato aperto per chi volesse salire sul palco e offrire al pubblico la propria composizione poetica; interventi che richiamano alla politica, ai partiti, o a fatti che non attengono strettamente allo spirito della manifestazione non sono contemplati”.