“Un prof appassionato”, un’aula del Beccaria per Basilio Ioppolo

Nato a Capo d'Orlando, si era laureato a Palermo ed è morto in estate. Gli studenti milanesi hanno fatto una colletta per sostenere l'iniziativa

Il liceo “Beccaria” di Milano ricorda il professore di Lettere Basilio Ioppolo. Era di Capo d’Orlando e si era laureato all’Università di Palermo. Una malattia ha provocato la sua morte in estate all’età di 39 anni. Ma i suoi alunni non l’hanno dimenticato. Hanno raccontato in questo periodo alla stampa quanto fosse appassionato, competente, sorridente ed empatico, davvero attento ai giovani. A lui è stata intitolata un’aula del liceo: “Locus Amoenus” (Luogo felice).

Uno spazio riservato “agli studenti per studiare, leggere o semplicemente rilassarsi. L’aula è stata realizzata dalla scuola con fondi propri ma soprattutto con il contributo degli stessi studenti”. Questa una delle testimonianze: “Ci sono professori che ti prendono per mano, ti aprono la mente e ti toccano il cuore e lei è uno di questi. Lei era il Professore. Serio e duro quando era necessario. Pronto ad abbracciarci, a regalarci un sorriso, a incoraggiarci con una pacca sulla spalla, sempre con lo sguardo colmo di amore per noi” (dalla pagina Fb “Le odi civilizzate”).

“L’adulto che tutti dovremmo essere”

Basilio Ioppolo è oggi al centro, sul “Corriere della Sera”, della rubrica Il Caffè di Gramellini: “Se tu fossi solo la metà delle cose che i tuoi ragazzi hanno scritto di te, saresti l’adulto che tutti dovremmo essere e l’insegnante che tutti avremmo voluto avere. Puoi anche andartene all’improvviso e lasciare un vuoto devastante: diventi comunque immortale. Perché poi succede che studenti e colleghi facciano una colletta per realizzare un’aula dedicata allo studio e al relax che porterà per sempre il tuo nome e il senso della tua breve missione su questo pianeta: Basilio Ioppolo, professore”.

Foto dalla pagina Fb di Basilio Ioppolo.