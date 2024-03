Un rinvio e 3 mesi d’attesa per una paziente di 88 anni

Spiega la figlia: "Mia madre ha bisogno di un controllo ma l'Asp all'ultimo momento ha disdetto l'incontro"

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275: “Erano trascorsi mesi per avere dall’Asp Messina una visita neurologica per mia suocera di 88 anni. Oggi, il giorno prima, il Cup chiama per annullare e riprogrammare a luglio. Tre mesi di attesa: incredibile, data l’età. Senza parole”.

Abbiamo poi raggiunto telefonicamente la figlia della signora: “Di mattina, il Centro unico prenotazioni aveva confermato. Oggi pomeriggio il rinvio improvviso. Mai successo. Il motivo? Hanno parlato dell’invio di un fax, con una nuova comunicazione. Ma mia madre ha bisogno di essere visitata ora. Così facendo, saremo costretti a rivolgerci al privato”.

Abbiamo segnalato all’Asp.