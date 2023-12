Un topo all'Archimede, studenti in sciopero e giovedì la disinfestazione - Tempostretto

È stato visto nei giorni scorsi in una classe del liceo

MESSINA – Prima la segnalazione da parte degli studenti di una classe. Poi la mobilitazione durante l’ora di ricreazione e, infine, lo sciopero. Un topo è stato visto in una classe del liceo “Archimede” e la richiesta degli alunni è stata subito quella di provvedere a una disinfestazione.

La dirigente scolastica, Laura Cappuccio, l’ha fissata per giovedì 14 dicembre. Da qui la decisione della maggioranza degli studenti di scioperare oggi per poi rientrare in classe venerdì, una volta che sarà ultimata la pulizia.