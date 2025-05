Un trapianto polmonare in Francia per la 32enne messinese Benedetta, avviata raccolta fondi

Oggi il ricovero a Nantes nella speranza di poter accedere all'operazione. I medici del Policlinico, che la seguono da anni, si sono messi in contatto con la clinica francese

Una speranza in Francia per una giovane messinese affetta da fibrosi cistica dalla nascita. Benedetta Montalto, 32 anni, sta per essere ricoverata all’ospedale Nord Laennec di Nantes, dove ci sarebbe la possibilità di trapianto dopo il peggioramento della situazione polmonare.

Sulla piattaforma GoFundMe, dove ha lanciato una raccolta fondi per le spese inerenti il viaggio, il soggiorno e alcune medicine che dovrà pagare di tasca propria, Benedetta precisa che il trapianto non può essere effettuato in Italia a causa di un batterio presente nei polmoni.

Sono stati allora gli stessi medici del Policlinico di Messina, che la seguono da anni, a mettersi in contatto con la clinica francese, dove il ricovero è previsto per oggi 26 maggio.

Nel probabile caso in cui il suo caso verrà accettato si potrà procedere col trapianto, che comporterebbe un lungo periodo a Nantes per Benedetta.

Con la campagna solidale ha già raccolto, grazie a oltre 400 donazioni, 17mila euro. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/4ft5d-un-passo-verso-la-guarigione