Un "villaggio" estivo all'Istituto marino di Mortelle con laboratori per minori - Tempostretto

"Polo blu – Summer Village” vede insieme Comune, Messina Social City e numerose istituzioni, con attenzione non solo alla disabilità

MESSINA – Attività in spiaggia e laboratori. È partito un progetto estivo per minori con disabilità a supporto delle loro famiglie. Ma il progetto, all’Istituto marino di Mortelle, “si rivolge in generale alle famiglie con minori e le esigenze a cui venire incontro sono tante”, tiene a precisare l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore.

“Polo blu – Summer Village” è promosso dal Comune di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City, con l’Asp, l’Ircss Neurolesi, l’Irib Cnr e l’Azienda ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” U. O. C. Neuropsichiatra infantile “Brucaliffo percorso autismo”.

Si legge in una nota del Comune: “La programmazione prevede un numero di 30 famiglie la mattina e 30 nel pomeriggio, secondo le fasce orarie 9-13 e 15-19. E dà la possibilità di potere beneficiare di servizi integrativi e collaterali per la fruizione del mare. Si mettono a disposizione aree attrezzate e personale specializzato per la realizzazione di laboratori ludico-ricreativi per i ragazzi. L’obiettivo è fornire esperienze di inclusione e socializzazione, con supporto alle famiglie di minori con disabilità, anche durante la stagione estiva. Ogni famiglia avrà la possibilità di prenotare il servizio per un massimo di due settimane”.

Messina Social City ricorda che per usufruire del servizio è necessario prenotarsi online. In considerazione di un numero massimo di partecipanti, le domande saranno accolte in ordine cronologico di invio sino al raggiungimento dei posti disponibili. E con la creazione di una lista a scorrimento.

