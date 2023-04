Una barca carica di rifiuti speciali nella spiaggia del Ringo, interviene la polizia municipale - Tempostretto

Prima o poi sarebbe finita in mare: una cittadina ha fatto una segnalazione e le istituzioni si sono attivate subito

MESSINA – Una barca carica di rifiuti speciali nella spiaggia del Ringo. Una barca non ben fissata e che stava, pericolosamente, procedendo in direzione mare, scendendo verso la riva sempre di più. Presto sarebbe finita in mare. Una cittadina ha segnalato il problema al presidente della V Municipalità Raffaele Verso. Da qui la segnalazione all’assessore Massimo Minutoli e alla sezione ambientale della polizia municipale, con il responsabile della polizia specialistica e ambientale commissario Giovanni Giardina. E poi in tempi brevissimi l’intervento e la rimozione della barca.

Da parte sua, il presidente Verso ha “ringraziato istituzioni e polizia municipale per l’intervento immediato”. Rimane il tema di una parte di città che continua a inquinare e deturpare il territorio. I rifiuti speciali derivano da attività produttive di industrie e aziende.

