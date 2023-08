Una "caccia ai tesori" del Museo Regionale di Messina - Tempostretto

Domenica 3 settembre l'evento ludico e benefico. Si può partecipare in squadre da 3 a 5 persone di tutte le età

MESSINA – Sarà il Museo Regionale, ricco di opere d’arte ma ancora poco conosciuto e frequentato dai messinesi, ad ospitare domenica 3 settembre alle ore 10 una “Caccia ai tesori del Museo di Messina”, penultimo appuntamento del ciclo Visioni dello Stretto organizzato da La Casa della musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”.

Si tratterà di un’attività ludica ma anche educativa e benefica: una divertente “caccia al tesoro” per scoprire e ammirare le meraviglie del MuMe, a cui si potrà partecipare in squadra (da 3 a 5 persone di tutte le età) con donazioni a partire da € 30 a squadra a favore di SOS Villaggi dei Bambini onlus, da 60 anni in Italia, che sostiene i bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle (l’iscrizione e la partecipazione al gioco supporteranno le iniziative dell’associazione).

Nell’affascinante percorso dal Medioevo ai capolavori dell’età moderna fanno da Ciceroni gli studenti della scuola “Battisti-Foscolo” di Messina. La giornalista Alessia Franco animerà il gioco e consegnerà i premi alle 3 squadre vincitrici. Tutti i partecipanti riceveranno gadgets e un attestato di partecipazione.

L’evento è realizzato in collaborazione in collaborazione con il Museo Regionale Interdisciplinare e l’I.C. “Battisti-Foscolo” di Messina. Per le iscrizioni basta cliccare qui.