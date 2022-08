Una famiglia per l’ambiente: 2diNoi2 fa tappa a Milazzo

L’associazione “2diNoi2” ha fatto tappa nel comune di Milazzo, dove si sono trattate varie tematiche tra cui la biodiversità locale e la cura del territorio

MILAZZO – È una vera e propria vocazione familiare, quella di mamma Vale, papà Giovi, Japo lo youtuber e Martino il bagnino dell’associazione “2diNoi2” che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa nel comune di Milazzo. Un viaggio in barca iniziato da Siracusa e che ha interessato, prima di giungere nella città del Capo, anche i comuni di Augusta, Catania, Taormina, Messina e Capo d’Orlando.

Obiettivo di questo “tour del mare” è principalmente quello di sensibilizzare sulle tematiche del rispetto dell’ambiente, della natura e sulla preservazione della biodiversità locale: “per rafforzare la consapevolezza –hanno spiegato i membri dell’associazione– che viviamo in una grande casa comune che è il nostro pianeta e che è dovere di tutti noi prendercene cura, rispettandolo e facendo del nostro meglio per viverci bene tutti insieme ed in salute”.

Il gruppo è stato accolto nella città mamertina dall’assessore Maurizio Capone, a cui è stato consegnato il “Manifesto del Mare”. Presenti anche il presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo Giovanni Mangano e il referente locale di Legambiente, Pippo Ruggeri.

Nel corso dell’incontro si è discusso, tra le varie cose, delle iniziative per il ripopolamento ittico e per la tutela della prateria di posidonia dell’Area Marina, della nascita del “Boschetto dell’Ancora” dove sono presenti più di 60 specie vegetali e della necessaria sinergia tra beni ambientali e sviluppo sostenibile del territorio.