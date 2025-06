Una nuova area giochi a Minissale. Come ha cambiato volto piazza Stella Maris

E' stato riqualificato anche il parcheggio fra la chiesa e la scuola Leopardi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova area giochi per bambini a Minissale. Scivolo, altalene, panchine e un’aiuola per delimitare il parchetto dal parcheggio. Ecco il nuovo volto di piazza Stella Maris, fra la chiesa e la scuola “G. Leopardi”. L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi della Democrazia partecipata ed è stato completato in meno di 6 mesi. I lavori, infatti, sono stati consegnati lo scorso 21 gennaio e la fine era prevista per luglio.

Progetto votato dai residenti tramite Democrazia partecipata

Il progetto era stato proposto dal consiglio della II Municipalità tramite lo strumento della Democrazia partecipata ed è stato il più votato dagli abitanti del quartiere nel 2023. Un’area per far giocare i bambini ma anche un parcheggio più ordinato era un’esigenza per i cittadini della zona, soprattutto per i genitori degli alunni della scuola. Prima dei lavori l’area di sosta era un caos e nelle ore di punta spesso si rimaneva intrappolati. Oggi lo spazio è più ordinato e conta 23 posti auto, due per persone con disabilità e 12 stalli per i motocicli. L’intera area è stata ripavimentata e per completare l’opera sono stati spesi poco meno di 100.000€.