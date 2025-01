Nuova area giochi e parcheggi: come cambierà volto piazza Stella Maris VIDEO

Fra la chiesa e la scuola Leopardi di Minissale. Il progetto è stato proposto e poi votato dagli abitanti del quartiere

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova area giochi per bambini, panchine e spazi protetti per anziani e un parcheggio vicino. Ecco il nuovo volto di piazza Stella Maris a Minissale. Un’esigenza per i cittadini della zona che frequentano la chiesa e la scuola “G. Leopardi”. La piazza che verrà riqualificata sorge proprio in mezzo alle due strutture e al momento non è altro che un parcheggio disordinato in cui nelle ore di punta spesso si rimane intrappolati. Alla fine dei lavori il parcheggio sarà finalmente più ordinato e conterà 23 posti auto, due per persone con disabilità e 12 stalli per i motocicli.

Proposto e votato dai residenti tramite Democrazia partecipata

Il progetto proposto dagli abitanti del quartiere e votato tramite lo strumento della Democrazia partecipata per l’anno 2023 prenderà forma nei prossimi mesi. Verranno spesi poco meno di 100.000€ e la durata prevista degli interventi è di 6 mesi. A spiegare come cambierà la piazza è l’assessore con delega all’Arredo urbano Massimo Minutoli.

Alla consegna dei lavori alla ditta erano presenti anche il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente della II Municipalità Davide Siracusano e alcuni consiglieri di quartiere.