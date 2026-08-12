“Una panchina rossa e una targa a Larderia in memoria di Daniela Zinnanti”

Il Consiglio della Prima Municipalità approva all'unanimità la proposta per installare il simbolo contro la violenza e una targa nello slargo di Contrada Bonfiglio

Una panchina rossa e di una targa commemorativa in ricordo di Daniela Zinnanti, giovane donna vittima di femminicidio. Il Consiglio della I Circoscrizione avanza la richiesta all’unanimità dei nove consiglieri presenti e del presidente di quartiere, Vincenzo Messina.

Un omaggio nel villaggio d’origine

La proposta nasce dall’iniziativa del gruppo “Insieme si può” e dei consiglieri Mario Crottogini e Alessandro Costa. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di Daniela Zinnanti, originaria del villaggio di Larderia Superiore e da sempre legata al suo territorio. L’area individuata per la collocazione del monumento della memoria è il piccolo slargo situato lungo la strada provinciale 39, in Contrada Bonfiglio, nel tratto compreso tra Larderia Inferiore e Larderia Superiore.

La richiesta alla Città metropolitana

Trattandosi di uno spazio che sorge lungo una strada provinciale, il documento approvato dal quartiere rappresenta la richiesta formale indirizzata alla Città Metropolitana di Messina, l’ente proprietario della strada a cui spetta il compito di autorizzare ed effettuare la posa in opera. La panchina rossa vuole diventare un segno tangibile contro la violenza di genere, trasformando quel tratto di strada in un luogo di memoria attiva per tutta la comunità dei villaggi della zona.

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