 L'Acr Messina Futsal in preparazione, Pinizzotto: "Obiettivo salvezza tranquilla"

L’Acr Messina Futsal in preparazione, Pinizzotto: “Obiettivo salvezza tranquilla”

Simone Milioti

L’Acr Messina Futsal in preparazione, Pinizzotto: “Obiettivo salvezza tranquilla”

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mercoledì 12 Agosto 2026 - 12:00

Per i giallorossi del calcio a 5 primi giorni di lavoro nell'impianto in gestione di Montepiselli, le parole del direttore sportivo fissano gli obiettivi

MESSINA – Al PalaLaganà di Montepiselli è partita la preparazione dell’Acr Messina Futsal in vista della nuova stagione di Serie A2 Élite. Primi allenamenti, prime sensazioni e tanta voglia di lavorare per costruire, giorno dopo giorno, il percorso che porterà la squadra all’inizio del campionato.

Un gruppo in larga parte rinnovato ma con alcuni protagonisti della scorsa promozione ancora a vestire la casacca giallorossa. Non ci sarà il tecnico Giuseppe Fiorenza, sostituito da Ricardo Tutilo che sarà affiancato come vice da Carnazza che in passato è stato anche primo allenatore del Messina Futsal. A presentare la stagione appena avviata il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto.

Pinizzotto: “Ho sensazioni positive”

“Abbiamo iniziato la preparazione – esordisce il ds Pinizzotto – per questa categoria che ci vede per la prima volta ai nastri di partenza. Ho sensazioni positive, ho visto i ragazzi affiatati e con voglia di dimostrare. Alcuni hanno già la giusta maturità ed esperienza ed aiuteranno gli altri. Speriamo di iniziare bene perché la prima parte del campionato”.

pinizzotto carnazza
Il ds Pinizzotto con il vice allenatore Carnazza

Infine su obiettivi e calendario già svelato commenta: “L’obiettivo stagionale è fare una salvezza tranquilla, non salvarci all’ultima giornata. Per il roster che abbiamo possiamo pensare di puntare un po’ più in alto, anche entrare ai playoff. Trasferte impegnative ce ne saranno tante. Non vedo una squadra che parte più indietro delle altre. Dobbiamo lottare e sudare ogni partita per portare a casa i tre punti, sarà un campionato abbastanza livellato e difficile”.

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