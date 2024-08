“Una ragazza per il cinema”, 8 messinesi finaliste

Assegnate le ultime 4 fasce. A Taormina alla finale nazionale ci saranno soltanto messinesi a rappresentare la Sicilia

MESSINA – Ci sono 8 messinesi finaliste della 36esima edizione del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema”, ideato e realizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. Ieri, domenica 25 agosto, si è svolta la tappa conclusiva delle finali regionali, durante la quale sono state assegnate le ultime 4 fasce per accedere alla finalissima nazionale dell’8 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Le vincitrici

A organizzare la serata al Salotto Fellini in Piazza Duomo è stata l’agenzia Karamella di Giovanni Grasso, giunta a 30 anni di attività di scouting nel settore moda e spettacolo. L’evento è stato presentato da Natale Munaò, speaker radiofonico e cantante, e Federica Gulino, make-up artist e direttrice della Diadeah Academy. A vincere sono state Benedetta Pulejo, 17 anni, Giusy Centi, 21 anni, Rebecca Clemente, 18 anni, e Angelica Rossi, 15 anni. Le ragazze selezionate si uniranno per la finale nazionale alle reginette che hanno superato le due precedenti tappe di Alì Terme e di Messina. Si tratta di Caterina Milo, 16 anni, Martina Tita, 19 anni, Sabrina Amenta, 16 anni, e Victoria Bombaci, 14 anni.

Giuria e ospiti

In giuria Annamaria Argento, imprenditrice e presidente Fidapa Sez. Messina Capo Peloro; Angelo Saeli, organizzatore di eventi Telethon; Valerio Campagna, jewellery designer; Morena Aquila, pittrice; Roberto Aquila, commissario nazionale Aci Sport; Luigi Cucinotta, architetto e giocatore della Nazionale over 75 di basket; Franco Presti, musicista jazz; Monica Wechter, ex pattinatrice su ghiaccio. Special guest il cantante Andre, nel cast dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Cresciuto in un orfanotrofio ucraino e adottato da una coppia di Calco, in provincia di Lecco, ha inseguito la sua passione per il canto, studiando e rivelandosi in diversi concorsi uno dei talenti più promettenti della musica italiana. Si è fatto conoscere grazie alla vittoria del Tour Music Fest 2019.

Nel corso dello show, anche accompagnando le uscite delle concorrenti, si sono esibiti la violinista Luisa Grasso, solista di grande talento e da 11 anni nell’Orchestra del Festival di Sanremo, e il musicista argentino Jaco Sax. È intervenuta Elettra De Natale Cannarella, giovane attrice di Terme Vigliatore, il maggio scorso sugli schermi di Rai 1 nel film “Mascaria” diretto da Isabella Leoni. Lo scorso anno, alla finale di Una ragazza per il Cinema, aveva conquistato la fascia di Ragazza talento 2023, vincendo una borsa di studio all’accademia “La casa dell’attore” di Roma. Modella d’eccezione è stata Alice Carbonaro, vincitrice di Una Ragazza per il Cinema 2020.

Stile ed eleganza nelle sfilate, con le coreografie di Giada Minissale, insegnante di danza e ballerina, e in cui sono stati protagonisti gli abiti e la moda mare della stilista Giovanna Giusto e i gioielli di Cristall di Valerio Campagna. Lo staff della Diadeah Academy ha curato il trucco delle modelle. Francesco Panasiti Hair Design ha realizzato le acconciature delle giovani in gara. Per Karamella il coordinamento era affidato a Angela Augimeri, con la collaborazione di Mariella Rizzo e Elisabetta Carrolo. Le riprese video della serata a cura di PVK per la regia di Antonio Grasso.