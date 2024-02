Una strada da “rifare” tra Pezzolo e Santo Stefano, Restuccia: “Fondamentale”

La capogruppo della Lega ne ha parlato in consiglio comunale. Il vicesindaco Mondello: "Competenza della città metropolitana"

MESSINA – Santo Stefano e Pezzolo hanno bisogno di rifare la via di fuga che li collega. Questa è sostanzialmente la richiesta presentata già nel 2023 dalla capogruppo della Lega, Giulia Restuccia, e di cui si è discusso durante il question time con protagonisti consiglieri e gli assessori Minutoli, Mondello e Finocchiaro.

Restuccia: “Serve rifare la strada”

Restuccia ha spiegato: “Ho chiesto sempre nel gennaio 2023 il rifacimento di una via di fuga per i circa 400 abitanti di Pezzolo. Già nel gennaio 2019 hanno avuto problemi legati a una frana. Tra Pezzolo e Santo Stefano Briga esiste una strada quasi del tutto impraticabile che cinque anni fa era stata sistemata per permettere agli abitanti di utilizzarli. Per evitare che accada di nuovo di dover intervenire lì, non è possibile sistemare questa via di fuga? La strada al momento è piena di voragini e frane”.

La competenza è della città metropolitana

Mondello ha spiegato che “è un’attività che non c’entra con il comune di Messina ma con la città metropolitana. Ho sentito il loro responsabile e mi ha risposto che è un’arteria di viabilità secondaria e che hanno una serie di programmazioni che funzionano per priorità. Fermo restando che sono disponibilissimi a rivedere il tracciato con interventi di manutenzione ordinaria fatta sia con mezzi meccanici sia in altri modi. Il tecnico della città metropolitana ha sottolineato che c’erano stati diversi solleciti già dagli assessori comunali, giusto per dire che non c’è disattenzione, anzi. Un intervento più significativo è complesso”.